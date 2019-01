Rillen van de kou, kirren van de pret: 150 oudjes begeven zich op glad ijs

Knokke-Heist / Blankenberge - Schaatsen, oliebollen en glühwein: voor 150 oudjes van vzw De Lindeboom kon de pret vrijdag niet op. Naar jaarlijkse traditie trokken zij voor een voormiddag vol vertier naar de schaatspiste op het Alfred Verweeplein.

Het einde van de kerstvakantie: voor scholieren traditioneel een triest moment, maar voor de oudjes van VZW De Lindeboom elk jaar een moment om naar uit te kijken. Voor de negende keer gingen 150 kranige oma’s en opa’s samen met een hele boel vrijwilligers, kinderen en kleinkinderen schaatsen op de ijspiste in Knokke-Heist. Vzw de Lindeboom voorziet langs onze Oostkust onder andere in woonzorg en serviceflats voor ouderen.

De schaatspartij leverde opnieuw hartverwarmende beelden op, want vanaf 10.30 uur was het ijs eventjes helemaal van de derde leeftijd. Ook burgemeester Lippens kwam een kijkje nemen. “In totaal waren we ongeveer met 150. Er kwamen bussen van onze voorzieningen in Knokke, Blankenberge, Heist en Maldegem”, vertelt directeur Philippe Vanrysselberghe.

Oliebollen en glühwein

“Logistiek is dit natuurlijk een hele klus. Heel wat oudjes komen in hun rolstoel en we nemen ook bakken met dekentjes, handschoenen en mutsen mee. Elke deelnemer krijgt een bandje en een lanyard. Naast onze 50 medewerkers helpen ook nog heel wat (klein)kinderen als vrijwilligers. Zij doen dan een rondje op het ijs met oma en opa. Ook onze personeelsleden brachten familieleden mee om te helpen.”

Na het schaatsplezier werden alle oudjes ook getrakteerd op een welverdiende portie oliebollen en een beker glühwein van de lokale standhouders. Omstreeks 13 uur trokken de oudjes opnieuw naar hun voorzieningen om uit te blazen na een geslaagde dag. “De ambiance was opnieuw heel goed”, lacht Vanrysselberghe. “Alles is ook vlot verlopen zonder incidenten of ongevalletjes. We blijven dit jaarlijks doen.”