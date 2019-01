De wraak van de ex-burgemeester: “Wie aan de kant geschoven wordt, kan al eens zuur worden”

Reclameren, ambeteren en uiteindelijk ook koeioneren: als de sjerpen van buiken wisselen, botst het weleens tussen de nieuwe burgemeester en zijn voorganger. De ene maakt de andere belachelijk via Facebook, in Middelkerke claimt Jean-Marie Dedecker dat zijn bureau leeggemaakt werd om hem stokken in de wielen te steken. De wraak van de ex-burgemeester bestaat echt.