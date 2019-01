Van huisvrouw tot machtigste vrouw van de VS: wie is Nancy Pelosi?

De jonge garde binnen de Democratische partij wou haar kwijt. Ze vonden de 78-jarige Nancy Pelosi een gezicht uit het verleden. Eentje die na Trumps opkomst een stap opzij had moeten zetten. Pelosi incasseerde de kritiek, maar bewoog niet. En zie: na ruim anderhalf decennium aan het roer van de Democratische partij is ze sinds deze week – opnieuw – voorzitter van het Huis en daarmee de machtigste vrouw in de Verenigde Staten.