Nieuw verkozen Amerikaans parlementslid: “We gaan die klootzak afzetten”

De Democraten hebben een nieuwe lichting “street fighters” in het Amerikaanse Congres zitten. Allemaal met maar één doel: het Donald Trump zo lastig mogelijk maken. Eén van hen is de moslima Rashida Tlaib, die meteen na haar eedaflegging liet blijken dat ze vuur met vuur wil bestrijden. “We gaan die klootzak afzetten.” Wie dacht dat ze zich zou excuseren voor de uitspraak, dacht verkeerd...

Ilhan Omar en Rashida Tlaib waren donderdag de eerste twee moslima’s ooit een zitje bemachtigden in het Amerikaanse Congres. Die laatste was ook nog de eerste vrouw ooit met Palestijnse roots die verkozen werd. En ze heeft zich alvast voorgenomen om haar tijd in het parlement niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

Net na het afleggen van haar eed sprak Tlaib al duidelijke taal op een persconferentie. Ze herinnerde zich een gesprek dat ze had gehad net na haar verkiezing in november. “Mijn zoontje keek naar me en zei mama, je hebt gewonnen. Bullebakken winnen niet. Ik kon hem alleen maar gelijk geven. Neen, schat. Ze winnen niet. Want wij gaan naar het Congres en wij gaan die klootzak afzetten.”

De verkozene uit Michigan kreeg al snel kritiek van de Republikeinen - en enkele oudere Democraten - omwille van haar “onbeschaafde” taalgebruik. Tlaib dacht er echter niet aan om zich te verontschuldigen. “Ik zal altijd de waarheid spreken tegen de machthebbers.”

I will always speak truth to power. #unapologeticallyMe — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 4 januari 2019

Ook tijdens haar campagne stak Tlaib haar intenties nooit onder stoelen of banken. “Waarom ik opkom?”, tweette ze in maart. “Omdat deze verkiezing gaat over het kiezen van de jury om de president af te zetten en ik zou een geweldig jurylid zijn.

