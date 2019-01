Voorzitter Lambrecht (87) voor het eerst in jaren mee op stage met rode lantaarn Lokeren: “Iedereen moet zich 100% geven”

Het is crisis in Lokeren. Ondanks het ontslag van trainer eind oktober staan de Waaslanders met nog negen matchen te gaan allerlaatste in de Jupiler Pro League. Alarmfase rood. Voorzitter Roger Lambrecht (87) besliste voor het eerst in jaren nog eens mee te gaan op de winterstage van de club. “Ik wil mijn spelers een hart onder de riem steken”, zegt hij op de website van de club.

“Ik was het eerst niet zinnens, maar uiteindelijk ga ik toch”, vertelt Lambrecht op de clubsite. “Gewoon omdat we voor een erg belangrijke periode staan. Er resten ons nog negen wedstrijden om ons in de hoogste klasse te handhaven. Door mijn aanwezigheid wil ik de spelers een hart onder de riem steken. Ik wil hen en de staf zo ook duidelijk maken dat ze zich voor de volle honderd procent moeten geven.”

Daarnaast denkt Lambrecht vanuit Spanje, waar de club op winterstage is, er ook betere zaken te kunnen doen. “Ik kan van daaruit ook beter inspelen op de laatste ontwikkelingen op transfervlak. Ik las vandaag in de krant dat ik zou twijfelen om nog spelers aan te trekken, maar dat is complete onzin. Er moet versterking komen, welnu er zal versterking komen.”

Lokeren staat al het hele seizoen in de gevarenzone. Eind oktober werd trainer Peter Maes aan de deur gezet na een 6 op 36. Daarna nam Trond Sollied over, maar de crisis bleef: na 21 speeldagen staat Lokeren alleen laatste, met drie punten achterstand op Moeskroen.

