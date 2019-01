Lukaku mag zaterdag voor het eerst starten van nieuwe Manchester United-trainer Solskjaer

Romelu Lukaku start zaterdag in de basis bij Manchester United in het thuisduel in de derde ronde van de FA Cup tegen tweedeklasser Reading, zo maakte interim-coach Ole Gunnar Solskjaer vrijdag bekend.

Voor het bekerduel kan de voormalige Noorse international niet rekenen op Eric Bailly, Chris Smalling en Marcos Rojo. Paul Pogba is dan weer twijfelachtig en dus zal Solskjaer wat wijzigingen doorvoeren. Om de Franse wereldkampioen te vervangen, hoopt de coach Marouane Fellaini klaar te stomen. Naast Lukaku mag ook Alexis Sanchez zich opmaken voor een basisplaats. “Zij krijgen hun kans. Dat is belangrijk voor hen, want ze hebben meer speelminuten nodig.”

Sinds het ontslag van José Mourinho en de komst van Solskjaer heeft Big Rom nog geen enkele basisplaats achter zijn naam staan. In de eerste twee wedstrijden werd de aanvaller om persoonlijke redenen uit de selectie gelaten. Eind december hervatte hij de trainingen en bij zijn invalbeurten tegen Bournemouth en Newcastle was hij in totaal meteen goed voor twee doelpunten. Tegen Newcastle had hij bovendien amper 38 seconden nodig om de weg naar de netten te vinden. ManU won met 0-2 en zo werd Solskjaer de tweede trainer ooit van de Mancunians die bij zijn debuut een twaalf op twaalf kan voorleggen. De eerste was de legendarische Matt Busby in 1946.

Na het bekerduel neemt Solskjaer de selectie van Manchester United mee naar Dubai voor een kort trainingskamp. “Als er spelers denken dat het een vakantie wordt, hebben ze het mis”, liet de coach duidelijk verstaan. “We gaan daar hard werken en het duel tegen Tottenham Hotspur voorbereiden.”

LEES OOK. Solskjaer wil blijven na 12 op 12 bij Manchester United, Lukaku legt uit wat het verschil is met Mourinho