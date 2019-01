Het is zo moeilijk om de vissen te tellen, dat Sea Life vrijwilligers zoekt

Gezocht: vistellers. Sea Life Blankenberge doet een oproep naar vrijwilligers om ­vandaag een handje te komen helpen met het maken van hun inventaris. “Vooral die dekselse kleine guppy’s zijn moeilijk. Terwijl je ze telt, schieten ze van links naar rechts. Alle hulp is welkom om exact te weten met hoeveel die nu eigenlijk zijn.”

In elk bedrijf is het dezer dagen inventaristijd. Ook zo in Sea Life. “Niet dat we dat moeten weten voor onze boekhouding”, zegt verzorger Bas Bovendeur. “Maar het is wel belangrijk voor onze kweekprogramma’s dat we zicht krijgen op hoeveel vissen er zijn. Zo kunnen we zien welke soorten het goed doen en welke niet.”

Dus moet er jaarlijks geteld worden. “Bij de haaien en de zeehonden is dat niet moeilijk. Die zijn groot genoeg, dat kunnen we op ons eentje. Maar we hebben hier 3.000 vissen en die hangen heus niet braaf stil om ze te tellen. Ons groot aquarium is nog het moeilijkste om te inventariseren. Daar leven vijftien verschillende soorten in 180.000 liter water. Met een duiker gaan kijken, is geen optie. Dan verstopt het merendeel zich uit schrik. Die vissen tellen kan enkel door aan het raam te staan en te hopen dat ze allemaal braaf voorbij zwemmen.”

Andere dierenparken

En dan zijn er nog de aquariums met de kleintjes: de guppy of de kardinaaltetra. “Zij verplaatsen zich in scholen, met veertig tegelijkertijd. Hou dat maar eens uit elkaar. Daarom willen we deze keer met zo veel mogelijk mensen tellen. Op zich is dat ook wel eens leuk voor de bezoekers en op die manier hebben wij de best mogelijke inventaris. Als er dan bijvoorbeeld vijf mensen hetzelfde getal geven voor de guppy, mogen we er wel van uitgaan dat dat klopt.”

Bij de Londense Zoo was het deze week ook turven geblazen. Van daar kwamen plezante beelden met telraampjes bij de apen. In onze Zoo en Pairi Daiza gebeurt dat momenteel niet. Daar houden ze het jaar rond de geboortes en sterfgevallen bij. “Zo hebben we continu een perfect zicht op alle soorten”, zegt Claire Gilissen, woordvoerster bij Pairi Daiza. “Wat ook nodig is voor de kweekprogramma’s.”

Voor de kleinere soorten uit de aquariums houden beide dierenparken het bij schattingen. “Exacte aantallen zijn daar voor ons niet zo belangrijk”, zegt Gilissen. “We hebben bijvoorbeeld zo’n 5.000 kwallen. Op eentje meer of minder steekt dat niet. ”

Wie vissen wil tellen in Sea Life is deze zaterdagochtend welkom vanaf 10 uur. De eerste vier gezinnen die deelnemen, krijgen gratis toegang.