UEFA neemt spelers van Club Brugge, Genk én AA Gent op in lijst met ‘50 jongeren om in de gaten te houden’

De Europese voetbalbond UEFA heeft een lijst samengesteld van vijftig jonge spelers waarvan het denkt dat ze in 2019 bij het grote publiek bekend zullen raken. Daartussen ook drie spelers die in de Belgische hoogste klasse hun brood verdienen: Arnaut Danjuma (Club Brugge), Sander Berge (Racing Genk) en Giorgi Chakvetadze (AA Gent).

België heeft al langer de naam van opleidingsland en daar zal na publicatie van de lijst met jongeren om in de gaten te houden door de Europese voetbalbond UEFA weinig verandering in komen. Naast Engels toptalent Jadon Sancho (Dortmund), Duits international Kai Havertz (Leverkusen) en nieuw Braziliaans godenkind Vinicius Junior (Real Madrid), blinken ook drie spelers uit de Jupiler Pro League.

Genk-middenvelder Sander Berge “je kan zien dat zijn ouders basketspelers waren” staat met stip vermeld. Over AA Gent-talent Giorgi Chakvetadze schrijft de UEFA dat hij “een aanvallende middenvelder met snelheid en geweldige voeten is, die al de Georgische Kaká genoemd wordt”. Ook Club Brugge-winger Arnaut Danjuma staat in de lijst. Zijn beauty in de Champions League tegen Atlético Madrid en zijn goal voor Nederland in de vriendenmatch tegen de Rode Duivels sprongen in het oog.

Bekijk de volledige lijst hier.