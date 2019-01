‘Oudste mens die ooit leefde’, maar daar mogelijk over loog, wordt wellicht niet opgegraven

Jeanne Calment, de vermoedelijk oudste vrouw ooit, zal volgens Franse media waarschijnlijk niet opgegraven worden. De vrouw, die in 1997 stierf op 122-jarige leeftijd, wordt ­ervan beschuldigd iedereen voorgelogen te ­hebben.

Volgens een Russische wiskundige zou het niet om Jeanne gaan, maar om haar dochter Yvonne. Zij zou in 1934 de plaats van haar moeder ingenomen hebben om geen successierechten te moeten ­betalen op haar erfenis.

Het lichaam van de vrouw opgraven zou ­volgens experten een einde maken aan het mysterie, maar zo ­gemakkelijk gaat dat niet. De Franse wet­ laat immers niet zomaar toe dat een ­lichaam wordt opgegraven. Dat kan ­enkel in uitzonderlijke gevallen, wat volgens de Franse media in dit ­geval weinig waarschijnlijk is.