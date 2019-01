Weer geen doorbraak over “shutdown” in VS: Trump dreigt “nog maanden, zelfs jaren” vol te houden

De “shutdown” van de Amerikaanse overheidsdiensten is nog niet voorbij: een topontmoeting tussen president Donald Trump met Democraten en Republikeinen heeft vrijdag geen doorbraak opgeleverd. Trump sprak achteraf wel van een “productieve vergadering” met het leiderschap van het Amerikaanse Congres. Volgens de fractievoorzitter van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, heeft Trump er echter mee gedreigd de “shutdown” nog lange tijd aan te houden, “maanden of zelfs jaren”.

“Ik vond dat het echt een heel goede vergadering was. We zitten allemaal op dezelfde lijn wat betreft het willen open houden van de regering”, aldus Trump. Hij zei dat dit weekend een groep zal vergaderen om te “bepalen wat we aan de grens gaan doen”. De president zei niet wie in die groep zal zetelen.

De Democrate Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, gaf een minder rooskleurige samenvatting van de vergadering, maar gaf wel toe dat vooruitgang was geboekt, iets wat ook Trump stelde.

Schumer zei dat hij bij Trump ervoor had gepleit om “miljoenen Amerikanen, honderdduizenden werknemers” niet te gijzelen. “We vertelden de president dat we de regering open nodig hebben. Hij weigerde. In feite zei hij dat hij de regering gesloten zou houden voor een heel lange periode, maanden of zelfs jaren”, aldus Schumer.

Journalisten vroegen Trump of hij trots is op de “shutdown”. “Ik ben heel trots te doen wat ik doe”, reageerde hij. “Ik noem het geen shutdown. Ik noem het doen wat je moet doen voor het belang en de veiligheid van ons land. Je kan het de Schumer- of Pelosi- of Trump-shutdown noemen, dat maakt voor mij niets uit. Het zijn maar woorden.”

De “shutdown” of het sluiten van een aantal Amerikaanse overheidsdiensten zit al wekenlang geblokkeerd door de eis van Trump om in 5 miljard dollar te voorzien voor de bouw van een grensmuur met Mexico. De Democraten weigeren dat. Honderdduizenden ambtenaren moeten door de “shutdown” vakantie opnemen, of werken voorlopig zonder loon.