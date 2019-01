42 Belgen opgelicht, dader pas gevat dankzij Nederlands opsporingsprogramma

Gent - Een 21-jarige man die 42 Belgen oplichtte die spullen tweedehands verkochten, verschijnt maandag voor de Gentse rechtbank. Marijn G. uit Nederland gebruikte een valse bank-app toen hij zijn slachtoffers ‘betaalde’. Gentse speurders zaten hem op de hielen, maar het onderzoek bij de noorderburen kwam in een stroomversnelling dankzij een Nederlandse journalist.

Het onderzoek naar de praktijken van de jonge Nederlander werd opgestart door het Oost-Vlaamse parket, nadat het tientallen gelijkaardige klachten zag binnenlopen. Marijn G. reageerde met zijn echte naam op zoekertjes van dure elektronica op een tweedehandssite, waarna hij bij zijn slachtoffers thuis de goederen kwam ophalen maar niet betaalde.

Een van de slachtoffers is een amateurfotograaf uit Ronse. “Hij liet zijn identiteitskaart zien en betaalde met een bank-app”, zegt de man, die 2.500 euro kwijt is. “Mijn rekeningnummer klopte en ik zag het geld op het scherm van zijn rekening gaan. Maar mijn geld heb ik nooit ­gezien.”

Geld naar eigen rekening

De 21-jarige G. gebruikte een valse app van ABN AMRO, ontwikkeld en gebruikt door criminelen. Het geld lijkt te worden overgeschreven, maar gaat in werkelijkheid naar een andere rekening van de oplichter. Zo wist hij van juni 2017 tot april ­vorig jaar 42 Belgen om de tuin leiden, goed voor een buit van 70.000 euro.

“Via een internationaal aanhoudingsbevel kon hij in ­Nederland worden gevat”, zegt An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen. “Hij werd uitgeleverd en aangehouden op 8 november door de onderzoeksrechter in Gent en moet maandag voor de rechter verschijnen met een 23-jarige kompaan.”

Opvallend is dat de Nederlandse onderzoeksjournalist Alberto Stegeman van het tv-programma Undercover de twintiger bijna gelijktijdig ontmaskerde. In de uitzending van 9 september is te zien hoe Stegeman de oplichter opspoort en er de politie bijhaalt. Die kon hem niet meteen oppakken omdat ze hem niet zelf konden betrappen, maar het Nederlandse onderzoek werd versneld. “Dat staat los van het Belgische onderzoek”, benadrukt Schoonjans. “Hij werd geseind en opgepakt na intensief speurwerk vanuit Gent.”