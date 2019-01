Kim en Ken gingen 25 jaar geleden bij vriendjes slapen, maar kwamen nooit aan: “Ik wacht nog elke dag op verlossend telefoontje”

Borgerhout / Antwerpen -

Kim en Ken. Al een kwarteeuw worden de zus en broer in één adem genoemd. Gisteren was het exact 25 jaar geleden dat de kinderen verdwenen in de buurt van het Antwerpse Sportpaleis. Kim werd een maand later verkracht en vermoord teruggevonden. Ken is tot op vandaag nog steeds spoorloos. Er loopt nog altijd een onderzoek, en dus blijft vader Rudi Heyrman hopen op een mirakeldoorbraak. “Opgeven, dat heb ik nooit willen doen.”