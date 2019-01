Diego Maradona met maagbloeding opgenomen in ziekenhuis

Volgens Argentijnse media is Diego Maradona vrijdag met een maagbloeding opgenomen in een ziekenhuis in de hoofdstad Buenos Aires.

De maagbloeding zou bij een routinecontrole aan het licht gekomen zijn. Intussen zou hij al een endoscopie ondergaan hebben, andere media spreken dan weer van een spoedoperatie. Zijn Mexicaanse ploeg Dorados de Sinaloa zegt dat de 58-jarige Argentijn wegens medische redenen afwezig is.

Gedurende het aflopen jaar kwam Maradona al een paar keer in het nieuws omwille van gezondheidsproblemen. Zo was ‘Pluisje’ aanwezig bij de WK-wedstrijd tussen Argentinië en Nigeria, waarbij hij eerst in slaap viel, vervolgens met opgestoken middenvingers juichte en uiteindelijk ondersteund moest worden bij het verlaten van het stadion. De legendarische nummer tien stelde achteraf de fans gerust door te zeggen dat hij “veel nekpijn had en aan decompensatie leed”. Eind vorig jaar maakte hij dan weer geen al te beste indruk door in een televisie-interview niet verder te komen dan één langgerekte ‘euh’.

Maradona staat bekend als één van de beste voetballers aller tijden. Hij was de grote ster op het WK 1986, toen hij Argentinië haast in zijn eentje aan de wereldbeker hielp. In de Italiaanse Serie A verwierf hij heldenstatus bij Napoli, waarmee hij twee keer kampioen werd.

Maradona gold echter ook als enfant terrible en werd meermaals geschorst omwille van druggebruik. In 2004 werd hij “in kritieke toestand” opgenomen in het ziekenhuis nadat hij cocaïne gebruikt had.