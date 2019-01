Kent u deze spullen nog? Voor de ene zoete nostalgie, voor de jeugd een fossiel

Terwijl vader Koen Wauters (51) zich behoorlijk nostalgisch voelde in het VTM-programma ‘Groeten uit...’, keken zijn kinderen Zita (14) en Nono (12) vooral met grote ogen naar de witte telefoongids. Ook de walkman en het filmrolletje behoren voor tieners tot de prehistorie. En dan zwijgen we nog over de floppydisk, die met zijn 1,44 megabytes niet eens alle foto’s uit het onderstaande collectief geheugen zou kunnen bewaren.