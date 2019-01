COMMENTAAR. “Timmermans moet zeggen over wie hij het heeft, anders schieten we weer niets op”

Johan Timmermans is een advocaat die gelooft in recht en in medemens. De ex-voorzitter van KV Mechelen gelooft oprecht in de onschuld van zijn toenmalige bestuurders Olivier Somers en Thierry Steemans, verdacht van matchfixing in de operatie Propere Handen. Timmermans is een Malinwa pur sang. In Mechelen en wijde omstreken is hij ook gekend als een aimabel man. Naar verluidt ook een dierenvriend. Timmermans zou al eens een schattig kattenfilmpje durven te posten op de sociale media.