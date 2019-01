Anderlecht tovert nieuwe Nederlander uit de hoge hoed: Fred Rutten plots in pole position om tot de zomer over te nemen

Anderlecht zit in de eindfase van de onderhandelingen over een nieuwe coach. Gisteren was er nog contact met twee kandidaten: de Deen Kasper Hjulmand en een nieuwe Nederlandse naam: Fred Rutten (56). Volgens onze info lag Rutten gisteravond in poleposition. Hij lijkt de ploeg in eerste instantie voor zes maanden te willen overnemen, terwijl Hjulmand minstens voor 1,5 jaar wil tekenen.