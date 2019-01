Zulte Waregem is rond met maar liefst drie spelers in één klap

Zulte Waregem heeft drie van zijn vier beoogde versterkingen binnen. Essevee blijft op zoek naar een centrale verdediger – de mogelijke terugkeer van Timothy Derijck zit “vast” –, maar is wel helemaal rond met middenvelders ­Ibrahima Seck (29) en Stef Peeters (26) en met spits Idrissa Sylla (28), ex-Essevee.

De Senegalees Seck is een boomlange, struise verdedigende ­middenvelder die overkomt van Genk. Peeters komt over van het Franse Caen. De 26-jarige Limburger moet de spelmaker worden waar Dury al in de zomer naar vroeg. Beide spelers worden gehuurd, met een aankoopoptie.

Derde aanwinst is een oude bekende: Idrissa Sylla. De ­Guineeër scoorde in twee seizoen Essevee achttien doelpunten. Daarop werd hij in 2015 weggehaald door Anderlecht, dat hem na een jaar voor drie miljoen euro doorsluisde naar het ­Engelse Queens Park Rangers. Daar maakte hij in tweede klasse zeventien goals op twee seizoenen. Nu kwam hij er echter nog nauwelijks aan de bak, naar verluidt mocht hij bijna gratis weg.