AA Gent laat duurste speler ooit thuis van stage

AA Gent vliegt vanmorgen naar Alicante voor de ­zevendaagse stage in Oliva Nova, mét Thomas Kaminski. De doelman legde ­gisteren met succes zijn medische tests af en komt voor 4,5 jaar over van ­KV Kortrijk. De meest opvallende afwezige op stage is Franko Andrijasevic.

De 27-jarige Kroatische middenvelder, die in de zomer van 2017 voor 4,25 miljoen euro overkwam van Rijeka, geldt nog steeds als de duurste ­speler in de clubgeschiedenis. Hij is fit, maar de Buffalo’s zien geen toekomst meer voor hem in Gent. Ze willen hem uit­lenen of verkopen.

“Het blijft een spijtige zaak, want die jongen heeft zeker kwaliteiten”, zei algemeen directeur van AA Gent Michel Louwagie in Sport/Voetbalmagazine. “Maar blijkbaar niet voor onze ploeg en misschien ook niet voor het Belgische voetbal. Hij beseft dat deze competitie hem niet ligt. We zoeken samen naar een oplossing.”

Bij zijn ex-club Rijeka staat de deur altijd wagenwijd open, maar het probleem is dat de Kroatische club enkel een huur kan financieren waarbij ze slechts een deel van het loon zou overnemen. Andrijasevic ligt nog tot 2022 onder contract bij AA Gent en voelt er weinig voor om (fors) in te leveren op zijn salaris, dat ruim 1 miljoen euro per jaar bedraagt.

Andrijasevic is bij AA Gent altijd blijven gaan voor zijn kans. Dat hij niet mee mag op stage, is een klap voor hem. Voor Nieuwjaar kwam de ­Kroaat twaalf keer in actie. Hij deed het soms behoorlijk, maar het label van record­aankoop hing altijd als een molensteen om zijn nek.

Naast Andrijasevic blijft ook Renato Neto thuis. De Braziliaanse middenvelder wordt dan weer fysiek niet fit genoeg bevonden voor de stage. In augustus 2017 onderging Neto een complexe knieoperatie. In oktober van vorig jaar maakte hij een korte invalbeurt, maar een sportieve toekomst bij Gent heeft hij niet meer. Hij wordt nog tot eind dit seizoen gehuurd van Atlético Monte Azul. Michel Louwagie liet al weten dat AA Gent die niet zal verlengen.

Versterking op komst

AA Gent rekent nog op versterking tijdens de stage, die op 11 januari afloopt. Eerder raakte bekend dat de Buffalo’s de Noorse spits Alexander Sørloth willen huren van Crystal Palace.

Voor de Nigeriaanse aanvaller Taiwo Awoniyi wordt een oplossing gezocht. Zowel Gent als Liverpool wil de huurovereenkomst liever verbreken.