Duurste blauwvintonijn ooit verkocht en klaar om sushi te worden

Een blauwvintonijn van 278 kilo is zaterdag op de nieuwjaarsveiling op de vismarkt van Tokio geveild voor een recordprijs van 333,6 miljoen yen of omgerekend zo’n 2,7 miljoen euro.

De veiling op de nagelnieuwe vismarkt gebeurt nog op de traditionele manier, met het opsteken van de hand. Zo’n honderden tonijnen liggen er uitgestald. Het duurste exemplaar, voor zowat 2,7 miljoen euro, ging zaterdag naar Kiyoshi Kimura, baas van de restaurantketen Sushi Zanmai. Hij tekende ook al voor het vorige record in 2013.

De tonijn zal zaterdagmiddag nog versneden worden en verkocht als sushi aan de gebruikelijke prijs, zo maakte de restauranteigenaar bekend.

Nooit eerder betaalde een koper bijna 10.000 euro per kilo voor blauwvintonijn. Maar volgens Kimura is er nu minder aanbod dan vroeger en is de vis van uitzonderlijke kwaliteit.