Ryanair blijft slechtste vliegmaatschappij volgens reizigers

Ryanair is door de reizigers in Groot-Brittannië voor het zesde jaar op rij verkozen tot slechtste luchtvaartmaatschappij. Dat blijkt zaterdag uit de jaarlijkse enquête van Which Travel. Passagiers geven de lagekostenluchtvaartmaatschappij de laagste score voor boarding, zitcomfort, cabineomgeving en eten en drinken.