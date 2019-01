Lawines en verkeerschaos: toeristen worden aangemaand uit Oostenrijk te vertrekken

Afgesloten skigebieden, onbereikbare bergdorpen, verhoogd lawinegevaar en vooral héél veel sneeuw – tot anderhalve meter. In Oostenrijk wordt dit weekend complete chaos verwacht. Skitoeristen werden daarom vrijdag al aangemaand om vervroegd naar huis te keren. “We hebben het hier nog nooit zo erg meegemaakt”, zeggen uitgeweken Vlamingen.

Code Rood in de populaire skigebieden in Oostenrijk. Fijn voor de Vlamingen die over enkele weken naar daar reizen om op de latten te staan, want sneeuw verzekerd. Maar minder aangenaam voor de vele wintersporters die dit weekend rustig naar huis dachten te rijden. Vrijdag al werd gevreesd voor ellende op de weg vanwege de hevige sneeuwval, maar dat wordt nu wellicht nog een pak erger.

Lange files

Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB riepen al op om de tocht huiswaarts te vervroegen. Wie dat niet gedaan heeft, moet volgens woordvoerster Joni Junes momenteel rekening houden met een half uur vertraging op de A10 tussen Villach en Salzburg, 50 minuten vertraging op de Fernpassroute richting Füssen en anderhalf uur vertraging op de A8 tussen Salzburg en het Duitse München.

Voor België verwacht Touring dan weer vooral druk verkeer op zondagnamiddag op de E40 kust-Brussel en op de E411 Luxemburg-Brussel. Verder verwacht Touring op zaterdag druk verkeer in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in de richting van het noorden.

“Op het einde van de kerstvakantie keren sowieso veel wintersporters naar huis”, zegt Junes. “Maar in combinatie met de verwachte zware sneeuwval kan dat lange files veroorzaken. Hou er ook rekening mee dat niet alle wegen sneeuwvrij gemaakt kunnen worden en dat op de bergwegen sneeuwkettingen noodzakelijk zijn.”

De sneeuwvoorspelling in #Oostenrijk: in #Salzburg en #Tirol mogelijk tot meer dan 1m sneeuw - wie kan vertrekt best nu nog of stelt vertrek uit tot zondag pic.twitter.com/WsCvapoVe7 — Joni Junes (@Joni_Junes) January 4, 2019

Eten en dekens aan boord

Wie dit weekend met de wagen vertrekt, wordt aangeraden om dekens, voldoende eten en water mee te nemen. Dat bleek vrijdag al nodig, want verschillende bergdorpen in Oostenrijk kwamen volledig ingesneeuwd te zitten. “Ik woon hier al zestien jaar, maar heb het nog nooit zo erg meegemaakt”, zegt Daniël Van Aerde, die een hotel uitbaat in Vorarlberg. “Ons dorp was vanmorgen volledig afgesloten. Er wordt meer dan een meter sneeuw verwacht op sommige plaatsen. Al mijn gasten dropen intussen af omdat ze niet in de ellende willen zitten.”

Een groep skiërs uit Overijse deed gisteravond hetzelfde. Ze vertrokken met de bus uit het bergdorpje Mauterndorf, waar het al enkele dagen abnormaal veel sneeuwde. “Ik kom hier al 20 jaar, maar het is de eerste keer dat er zoveel sneeuw valt”, zegt reisleider Gerrit. “Hopelijk valt de terugreis mee. In Oostenrijk zijn ze het gelukkig wel gewoon om veel sneeuw te ruimen op de baan.”

Hoger in de bergen is er dit weekend groot lawinegevaar. Pas zondagavond neemt de sneeuwval af. Vanaf maandag zou het er weer veiliger op de baan zijn.

“De hevige sneeuwval van de voorbije dagen is het gevolg van vochtige koude lucht, die vanuit Scandinavië tegen de noordflank van de Alpen botst”, zegt weerman David Dehenauw. “Dat kan op bepaalde plekken zelfs voor anderhalve meter sneeuw zorgen.”

