Dode en zwaargewonde bij verkeersongeval nabij Sportpaleis

Antwerpen -

In de buurt van het Antwerpse Sportpaleis is in de nacht van vrijdag op zaterdag een wagen op een paal op de tramsporen gebotst. De twee inzittenden raakten daarbij gekneld en moesten bevrijd worden door de brandweer. De passagier, een 32-jarige man uit Merksem, overleed in het ziekenhuis.