Gele Hesjes voeren actie aan Ikea in Hasselt: “Grote bedrijven ontlopen belastingen”

De actievoerders, hier aan de slag op de Hasseltweg in Genk, zullen postvatten aan Ikea Hasselt. Foto: Boumediene Belbachir

Hasselt - Zaterdagmiddag zullen de Gele Hesjes Limburg actie voeren aan de Ikea-winkel in Hasselt. Dat doen ze naar eigen zeggen om meer bewustwording te creëren rond het besparingsbeleid van de overheid. “De gewone mens is het slachtoffer van de overheid omdat grote bedrijven zoals achterpoortjes gebruiken om belastingen te ontlopen”, klinkt het bij initiatiefneemster Katrien Petit. De toegang tot de vestiging zal niet worden geblokkeerd, klanten zullen wel geconfronteerd worden met de acties.

De voorbije weken organiseerden de ‘gele hesjes’ uit Limburg al meermaals een filterblokkade op de Hasseltweg in Genk. Omdat telkens veel actievoerders uit Hasselt deelnamen aan het protest, werd het actieterrein deze keer verplaatst naar de Limburgse hoofdstad. Vanaf 14 uur zal er geprotesteerd worden aan Ikea.

De keuze voor de Zweedse meubelgigant was niet toevallig. “Ikea staat in de top 15 van bedrijven die het minste belastingen betalen door allerlei achterpoortjes en internationale constructies”, legt Katrien Petit uit, initiatiefneemster van de actie. “Daardoor moet de overheid meer inkomsten halen bij de gewone mensen. Dat kan niet.”

Bewustwording

Klanten die naar de Hasseltse vestiging van Ikea trekken, krijgen mogelijk een flyer in de hand geduwd. Maar de toegang tot de winkel wordt hen niet ontzegd. “We gaan de mensen niet tegenwerken door de toegang tot de winkel te blokkeren”, zegt Petit. “Dat is niet onze bedoeling, noch onze stijl.”

De actievoerders willen naar eigen zeggen een groter bewustzijn creëren en het probleem zichtbaar maken. “De taksen op brandstof, energie, water, vuilnis en dergelijke blijven maar stijgen. We zullen in gesprek gaan met de mensen en hen uitleggen waarom de gewone mens zoveel moet bijdragen en de grote spelers bijna niets betalen.”

Toekomst voor kinderen

De initiatiefneemster heeft ook nog een persoonlijke reden om zich in te zetten voor de ‘gele hesjes’-beweging. “Ik heb zelf vier jonge kinderen. De kosten voor onderwijs, gezondheid en het dagelijks leven maken dat er altijd een stukje maandje overblijft en er geen inkomsten meer zijn”, klinkt het. “Ook de kinderen krijgen het moeilijker en ik zie hetzelfde fenomeen in mijn omgeving. De toekomst ziet er steeds somberder uit, dat is een motivatie om mijn schouders hieronder te zetten.”

De actie aan Ikea Hasselt start rond 14 uur en zal ongeveer twee uur duren. De ‘Gele Hesjes Limburg’ zullen zelf mensen voorzien om te zorgen dat alles ordentelijk verloopt, staat in een persbericht.