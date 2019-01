Drie doden en vier gewonden bij schietpartij in bowling in Los Angeles

Het incident vond plaats af in Gable House bowl, een bowlinghal in Torrance, een kuststad in de Amerikaanse staat Californië, zo’n 30 kilometer van grootstad Los Angeles. De lokale politie kwam ter plaatse na verschillende oproepen en trof drie levenloze lichamen aan. Vier anderen raakten gewond, waarvan twee naar het ziekenhuis werden overgebracht voor verdere verzorging.

Op sociale media is een filmpje opgedoken van een getuige. Op de beelden is te zien hoe een man met bebloed T-shirt op de grond ligt, andere personen zijn aan het roepen en rondrennen.

(lees verder onder de video)

De Torrance Police Department meldde meteen na de feiten in een tweet dat er “meldingen waren van schoten en meerdere slachtoffers”. Buurtbewoners werden gevraagd weg te blijven uit de omgeving.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.