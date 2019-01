Hassane Bandé, ex-KV Mechelen, is bijna terug na zware blessure: “Michael Verschueren vroeg hoe het met me ging”

Met KV Mechelen gedegradeerd en bij Ajax zwaar geblesseerd: Hassane Bandé kan 2018 het best snel vergeten. Want in dit nieuwe jaar wil de 20-jarige Burkinees alsnog bewijzen waarom hij zoveel geld waard was. En elk nadeel heb z’n voordeel, zei Cruijff toch ooit? “Misschien is de druk nu minder groot.”