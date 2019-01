Ajax vertrekt op stage zonder Bandé, maar neemt ander jong Burkinees talent wel mee naar de Verenigde Staten

Ajax vertrekt vandaag (zaterdag) op winterstage naar Orlando, in de Amerikaanse staat Florida, waar ze zullen meespelen in de Florida Cup. Dat doen de Ajacieden zonder Hassane Bandé, die nog steeds revalideert van een zware kuitblessure. Wél aanwezig is Lacina Traoré: amper 17 jaar oud en net zoals de 20-jarige Bandé een Burkinees toptalent.

LEES MEER.Hassane Bandé, ex-KV Mechelen, is bijna terug na zware blessure: “Michael Verschueren vroeg hoe het met me ging”

Dat Bandé niet mee zou gaan op stage, is al een tijdje bekend. De 20-jarige spits, tot vorig jaar aan de slag bij KV Mechelen, raakte op 13 juli 2018 zwaar geblesseerd aan de kuit en is intussen bijna opnieuw fit. De winterstage in de Verenigde Staten komt echter nog iets te vroeg voor het voormalige goudhaantje van KV Mechelen. Ajax zal aan de andere kant van de Atlantische Oceaan de Florida Cup betwisten: een toernooi waar behalve de Nederlandse club ook nog oosterburen Eintracht Frankfurt en de Braziliaanse clubs São Paulo FC en Flamengo aan deelnemen.