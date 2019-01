Wie is Fred Rutten, de zoveelste Nederlandse coach die op de radar van Anderlecht verschijnt?

Na Peter Bosz, Frank de Boer, Philip Cocu en Martin Jol heeft Anderlecht intussen een vijfde (!) Nederlander in het vizier gekregen als mogelijke nieuwe hoofdtrainer. Fred Rutten lijkt volgens de laatste berichten in pole position te liggen als opvolger van Hein Vanhaezebrouck, die vorige maand mocht beschikken. Maar wie is Fred Rutten, een man zonder Belgische voorgeschiedenis?