Jonge Molenbekenaars reageren zelf geschokt op rellen oudejaarsnacht: “Verantwoordelijkheid van ouders is zeer groot”

/ Sint-Jans-Molenbeek - Auto’s in brand steken, winkels plunderen, de politie belagen. Het imago van Molenbeek kreeg na de zware rellen op oudejaarsnacht opnieuw een flinke knauw. Er moet hard(er) worden opgetreden, klinkt het bij politici en burgers. Jonge Molenbekenaars zien daar echter geen oplossing in. “Kordaat optreden is enkel maar een reactie op het probleem”, klinkt het. “Politici moeten hun gespierde taal opzijzetten.”

“Een oorlogsnacht”, zo werd oudejaarsnacht in Molenbeek genoemd. Wie de beelden van de brandende auto’s en amokmakende jongeren zag passeren, kan er zich iets bij voorstellen. De ravage achteraf is groot. Honderdduizenden euro’s aan fysieke schade, maar dat is niet het enige: ook de reputatie van de Brusselse gemeente is - alweer - aan diggelen gegooid.

De 19-jarige Yassine Tanouti zag de situatie escaleren die avond en is kwaad. “We hebben al een slechte reputatie en het wordt alleen maar erger”, zegt hij in De Ochtend op Radio 1. Toch ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid ook bij de ouders van die jongeren, vindt de jonge Molenbekenaar. “Een goede opvoeding is de basis van alles.”

Te weinig politie

Tanouti was rond 22 uur rond Zwarte Vijvers, de plaats waar de rellen begonnen. “Toen het intenser werd, ben ik naar huis gegaan. Er was veel vuurwerk en ik wilde geen oog verliezen”, zegt hij. “Maar een vriend bleef wel en heeft me de dag erna alles verteld.”

Volgens Tanouti is de situatie snel geëscaleerd. “Wat begon met vuurwerk aansteken om nieuwjaar te vieren, veranderde al snel in vuilniszakken en kerstbomen in brand steken. Uiteindelijk ook de auto’s. Toen de politie kwam en er een confrontatie volgde, is de situatie geëscaleerd.”

Foto: Stijn Tshibangu - Ngalula

Verantwoordelijkheid ouders

De Brusselaars, en bij uitbreiding het hele land, reageerden erg verontwaardigd op de feiten. Er werd harde taal gesproken door verschillende politici en een nog hardere aanpak van de politie en justitie geëist. Volgens de 19-jarige Tanouti ligt de schuld echter niet bij de agenten. “Er was te weinig politie, dat klopt. Maar het was ook gewoon voor hen te gevaarlijk”, klinkt het. “De agenten besloten even weg te gaan omdat er met van alles naar hen werd gegooid, en op dat moment konden de jongeren gaan plunderen.”

Een groot deel van de verantwoordelijkheid ligt volgens de Molenbekenaar bij de ouders van de jongeren die rel schoppen. “Die jongeren hangen op straat en zijn werkloos. Sommigen zijn jonger dan 16, dat zijn volgers. Ze doen mee met het vernielen zonder dat ze echt weten waarom ze dat doen of beseffen wat de consequenties zijn”, aldus Tanouti. “Ik kom uit Molenbeek, ik woon hier al 19 jaar en heb nog nooit iets kapotgemaakt. Als je een goede opvoeding hebt, ga je je studies afmaken en vind je werk. Opvoeding is de basis van alles. De verantwoordelijkheid van de ouders is heel groot.”

“Politici moeten campagne opzijzetten”

Maar ook de verantwoordelijkheid van politici valt na oudejaarsnacht niet langer te negeren, klinkt het bij jongemannen Don Pandzou en Yassine Boubout. De twee, beiden actief als spilfiguur bij jeugdwerkorganisaties en begaan met de Molenbeekse gemeenschap, schreven een opiniestuk op VRT NWS. “Laten we duidelijk zijn: dit soort geweld is op geen enkele manier goed te praten. De daders moeten gevat worden en justitie moet haar werk doen”, klinkt het. “Maar aangezien dit bijna jaarlijks voorkomt, moet men verder gaan dan repressie.”

De politie moet wel degelijk optreden tegen het vandalisme, maar volgens Pandzou en Boubout gaat het probleem veel verder dan dat. “Kordaat optreden is een reactie op het probleem, niet de oplossing”, schrijven ze. “Politici moeten even hun campagnefiche en gespierde taal opzijzetten. Ze moeten aan tafel gaan zitten om zich af te vragen wat de oorzaak is van de herhaaldelijke feiten.”