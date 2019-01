1.195 euro kwijt, maar amper vergoed: “Bpost lacht me uit in mijn gezicht”

Blankenberge -

Christophe Cool, zaakvoerder van Cool Electro Cycles in Blankenberge, viel net niet van zijn stoel toen hij eind december hoorde dat zijn aangetekende zending met daarin bijna 1.200 euro aan ecocheques, leeg was aangekomen bij uitgever Edenred. Dat liet het bedrijf hem persoonlijk weten. “Dit is lachen in mijn gezicht”, zucht Christophe Cool.