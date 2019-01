Sluitende Delhaize geeft grote kortingen, twee uur aanschuiven aan kassa: “Alsof de oorlog is uitgebroken”

Kortrijk - Delhaize Sint-Rochus hield vrijdag uitverkoop en velen zullen het geweten hebben. Het was een tot twee uur aanschuiven aan de kassa.

“Meneer de zaakvoerder, ze doen hier zoals op de bus. De rij vermindert niet omdat iedereen elkaar voorbijsteekt. Ik sta hier al twee uur”, zo zei een boze klant, die vrijdagmorgen in Delhaize Sint-Rochus inkopen kwam doen tegen dertig procent korting.

Op de parking van het warenhuis stond security en de medewerkers hadden duidelijke instructies gekregen, maar het publiek bleek erg ongeduldig. Aan de snelkassa waren de rijen iets minder, maar een tot twee uur wachten was de boodschap.

Geduld wordt beloond

“De winkel ging open om acht uur en om half acht stonden hier al 150 klanten te wachten. Het is natuurlijk een unieke situatie”, zegt directeur Alain Wouters.

De koopjesjagers kwam niet alleen uit Kortrijk. In de winkelkar van Jotte De Groeve uit Heule lag vooral veel alcohol. “We organiseren binnenkort een feestje, dus dan is dertig procent korting mooi meegenomen. Het was het wachten waard, wij zijn geduldig gebleven.”

In het nabije café werd er wat afgelachen, met aan de toog een man die van zijn vrouw de opdracht had gekregen om naar Delhaize te gaan. “Ik heb het briefje omgedraaid en gezegd dat er niets op stond”, zegt hij al nippend aan zijn pint. “Man, ik ga niet in die rij staan. Zie hoe ze hier voorbij komen met overvolle karretjes. Ze rijden er honderden meter ver mee. Ik ben er zeker van dat sommigen die gewoon achterlaten. Het is niet te doen, het lijkt wel oorlog.”

Vandaag zaterdag is er nog dertig tot veertig procent korting op zowat alle producten. Daarna verdwijnt het vijftig jaar oude gebouw. In december moet de nieuwe winkel klaar zijn, met vooral aandacht voor verse producten en daily on the go voor wie vlug wil shoppen.