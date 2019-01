Ooit de beste ter wereld, maar voetballegende Ronaldinho is blut en mag thuisland Brazilië niet meer uit

Vijf euro, dat is alles wat er naar verluidt nog op de bankrekening van de legendarische Ronaldinho zou staan. De 38-jarige Braziliaan, tweevoudig Wereldvoetballer van het Jaar en in de shirts van FC Barcelona en AC Milan ooit een echte wereldster, is diep gevallen. Ronaldinho kan momenteel zelfs zijn thuisland niet meer uit doordat hij een monsterboete weigert te betalen. Dat meldt de Britse tabloid The Sun.

Het probleem met Ronaldinho is het gebouw waarin zijn stichting, het Ronaldinho Gaucho Institute, gevestigd is. Daarmee helpt de oud-voetballer arme en jonge mensen in de stad Porto Alegre, waar het gebouw ligt. De bouwvoorschriften van het instituut zouden zo’n vier jaar geleden echter overtreden zijn, waarvoor Ronaldinho een boete van bijna 2 miljoen euro kreeg. De aanklagers slagen er echter niet in om de voetballegende die boete ook te laten betalen. Uit nader onderzoek zou gebleken zijn dat Ronaldinho amper vijf euro op de bankrekening had.

De Braziliaanse rechter Newton Fabricio oordeelde dat het paspoort van Ronaldinho ingetrokken moest worden. Klein probleem: de oud-voetballer was bijna nooit in zijn thuisland. Aanklagers namen intussen drie luxewagens en een kunstwerk van Ronaldinho in beslag. Toen de Braziliaan in december uiteindelijk toch zijn thuisland binnenkwam om Kerstmis met zijn familie te vieren, werd zijn paspoort alsnog afgenomen. Daardoor kan hij zijn geboorteland voorlopig niet verlaten.