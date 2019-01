Marc (43) keert onverwacht naar huis en treft zijn vrouw naakt aan in bed. En dan slaan zijn stoppen door

Een 43-jarige man uit het Luikse is de minnaar van zijn echtgenote zwaar te lijf gegaan nadat hij geconfronteerd werd met haar affaire in eigen huis. De slagen en verwondingen waren zo ernstig dat het incident nu voor de rechtbank komt. De bedrogen echtgenoot vroeg de vrijspraak wegens ‘handelen uit onweerstaanbare drang’, maar daar gaat de rechter niet op in.

Bijna 25 jaar samen, waarvan 15 jaar samenwonend: Marc en zijn vrouw leken onafscheidelijk. Toch leek er sinds 2015 een haar in de boter te zitten bij het koppel. Marcs vrouw bouwde een intense vriendschap op met een collega, een relatie die uiteindelijk ook verder ging. Toen haar echtgenoot onraad rook, maar geen bewijzen vond, eiste hij dat ze alle contact met de collega zou verbreken. Dat gebeurde echter niet, met alle gevolgen van dien: op 25 oktober 2016 liep het grondig mis.

Verstopt

Marc vertrok die dag zoals gewoonlijk naar het werk, zijn vrouw deed hetzelfde. Of zo leek het toch: de twee verliefde collega’s besloten af te spreken in het huis van het koppel en belandden daar ook in bed.

Marc, die net diezelfde dag onverwacht vroeger huiswaarts keerde, trof zijn vrouw naakt aan in bed. Hij stelde zich echter weinig vragen en at nog samen wat met zijn vrouw. Het was pas 45 minuten later dat het zwart werd voor zijn ogen, zo zegt hij zelf, toen hij de minnaar van zijn vrouw ontdekte in het huis. De man had zich al die tijd verschanst in een van de kinderkamers.

Woede-uitbarsting

Bij Marc sloegen de stoppen door. Hij sloeg en schopte de minnaar van zijn vrouw over zijn hele lichaam en in het gezicht. Ook het plooibare krukje in de kamer werd als wapen gebruikt om in te beuken op de schedel van de onfortuinlijke man. De vrouw probeerde haar woedende echtgenoot te kalmeren, ze kwam tussenbeide en deelde zo uiteindelijk zelf in de klappen.

Marc werd door het Luikse gerecht vervolgd maar vroeg de vrijspraak omdat “hij handelde uit onweerstaanbare dwang”. De rechter nam echter geen genoegen met dat excuus, maar legde dan toch een mildere straf op. “De verdachte werd plots geconfronteerd met de feiten en leed morele schade”, klonk het.