Groen Vilvoorde kiest 22-jarige student als fractieleider: “Wij investeren in jongeren en vernieuwing”

Vilvoorde - Groen Vilvoorde, dat als gevolg van het conflict met burgemeester Hans Bonte (SP.A) over de toekenning van de schepenzetels niet langer als kartel maar als aparte fractie in de gemeenteraad zetelt, kiest voor de 22-jarige Aiman Horch als fractieleider in de nieuwe raad. In de nieuwe Vilvoordse gemeenteraad heeft Groen, dat met Barbara De Bakker een schepen levert, drie verkozenen.

“Groen investeert in jongeren en vernieuwing. Dat doen wij ook in Vilvoorde”, verklaart Jacques Mevis, voorzitter van Groen Vilvoorde, de keuze van Aiman Horch. Hij is geboren in Algerije, verhuisde op zijn 6de naar België en studeert momenteel milieu- en preventiemanagement aan de KU Leuven en zal dit jaar afstuderen.