Botsingen tussen gele hesjes en ordetroepen in Parijs

In Parijs is het zaterdagmiddag tot botsingen gekomen tussen de ordediensten en “gele hesjes” die tot dan rustig hadden betoogd, zo is ter plaatse vastgesteld. Op de kades van de Seine, bij het stadhuis, gooiden betogers met projectielen naar de ordetroepen, die repliceerden met traangas, voordat ze versterking kregen van de speciale politie-eenheid CRS.

De opkomst voor de betogingen lag heel wat lager dan in november en december. De openbare omroep France Info sprak van bijeenkomsten gaande van tientallen mensen tot ruim 1.200 in steden en gemeenten verspreid over het land. De politie zette ook in Beauvais en Montpellier traangas in.

In het eerste weekend van acties in november trokken nog meer dan 280.000 “gilets jaunes” de straat op, die verscheidene wegen in Frankrijk blokkeerden uit protest tegen een verhoging van de taks op brandstof.