Van een onaangename verrassing gesproken: familie schrikt zich rot door verstopte python in kerstboom

Voor dit gezin uit het Australische Queensland is oudejaarsavond niet helemaal gelopen zoals ze hadden voorzien. Waar dat in de kerstboom van een doorsnee familie vooral kerstballen hangen, was er bij hen iets totaal anders dat de aandacht trok: een bijna twee meter lange python. De slang kon ongezien in hun huis sluipen en zich verstoppen in de boom.

De 19-jarige slangenvanger Jack Hogan moest ter plaatse komen om de slang te vangen. Geen simpele opdracht, aangezien de slang zich goed kon verschuilen. Nadat het reptiel meermaals aanstalten maakte om Hogan aan te vallen, kon de jongeman het dier uiteindelijk te pakken krijgen. “Hij was duidelijk erg sterk. Zijn kracht kwam duidelijk naar voren toen hij me viseerde en aan de boom schudde”, aldus de slangenvanger. De beet van een python is niet giftig, maar dat houdt zulke slangen niet tegen om mensen te bijten.

