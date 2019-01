Ex-vriend van vermoorde vrouw in Vilvoorde meldt zich bij Poolse politie

Vilvoorde - De vermoedelijke moordenaar van de 31-jarige vrouw die op ­oudejaarsnacht in haar huis in Vilvoorde werd dood­gestoken, heeft zich bij de politie van het Poolse Warschau aan­gegeven. ­België heeft al om zijn uitlevering ­gevraagd, bevestigt het ­parket Halle-Vilvoorde.

De ouders hadden alarm geslagen omdat hun dochter, die haar kindjes bij hen had achtergelaten, niet kwam opdagen. In haar huis in de Hoveniersstraat vond de politie de vrouw dood, in haar eigen bloed. Ze was met meerdere messteken om het ­leven ­gebracht.

Omdat de vrouw – die van Tsjetsjeense origine was – verwikkeld was in een woelige echtscheiding, was haar 37-jarige Russische partner meteen hoofd­verdachte. Vooral omdat hij na de feiten onvindbaar was. Tot hij zich donderdag aangaf bij de politie in Polen.