GERUCHTEN. Vincent Kompany moet inleveren bij Manchester City, keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

De transfercarrousel draait op volle toeren, ook in Engeland en zeker in Manchester. Aanvoerder Vincent Kompany zal binnenkort contractbesprekingen aangaan met zijn club Manchester City, maar hij zal moeten inleveren op zijn voorwaarden. Aan de rode zijde van Manchester doen ook geruchten over een Belg de ronde: Yannick Carrasco, momenteel aan de slag in China bij Dalian Yifang, zou volgens Britse media interesse genieten van Manchester United.

Er wordt verwacht dat Vincent Kompany binnenkort een nieuw eenjarig contract aangeboden zal krijgen, zo bericht Het Laatste Nieuws. Dat zou wel aan verminderde voorwaarden zijn tegenover zijn huidige overeenkomst die hij op 13 augustus 2014 tekende. De 32-jarige centrale verdediger zou zijn weekloon zien afslanken tot 130.000 euro. Kompany is al sinds 2008 aan de slag bij Manchester City en is er, ondanks het feit dat hij tegenwoordig minder vaak speelt dan vroeger, nog steeds van levensbelang in de kleedkamer.

Nog in Manchester zou er mogelijk na Romelu Lukaku, Marouane Fellaini en halve Belg Andreas Pereira een vierde landgenoot op Old Trafford kunnen neerstrijken. Yannick Carrasco zou volgens The Mirror immers in de belangstelling staan van Manchester United. Na een Chinees avontuur bij Dalian Yifang zou de Rode Duivel, ex-Atlético Madrid, dus kunnen terugkeren aan de Europese top. Volgens de Britse krant zou het loon van onze landgenoot het grootste struikelblok kunnen vormen. Carrasco verdient in China naar verluidt 170.000 pond per week en zou volgens The Mirror niet veel minder dan dat willen krijgen.