Antwerp opent oefenstage met zuinige zege tegen Virton

Een drukke eerste stagedag voor Royal Antwerp FC. Na de ochtendtraining werd de selectie in twee gesplitst. Een deel van de groep werkte een tweede oefensessie af. De andere helft speelde om 15u30 een vriendschappelijke wedstrijd tegen RE Virton, de club waar voormalig Antwerp-coach David Gevaert aan de slag is.

De Great Old kwam diep in de tweede helft 1-0 voor. Borges scoorde op assist van Mbokani. Twee minuten later kreeg Virton vanop de stip een unieke kans op de gelijkmaker, maar de Ardennezen faalden. Halverwege vielen Van Damme en Bernier in voor Juklerod en Rodrigues, maar aan het scorebord veranderde niets meer. In het slot van de partij mocht ook youngster Nostlinger nog zijn opwachting maken voor Arslanagic.

Antwerp startte met: Teunckens - Yatabaré, Arslanagic (80’ Nostlinger), Borges, Juklerod (46’ Van Damme) - Lamkel Ze, Haroun, Hairemans - Rodrigues (46’ Bernier), Mbokani, Owusu.