Kinderen kunnen uit brandend huis ontkomen in Emelgem

Izegem - In Emelgem, bij het West-Vlaamse Izegem, woedde zaterdagmiddag een zware brand in een huis. Drie kinderen konden op tijd het huis verlaten.

De kinderen, van Somalische afkomst, waren samen met een inwonende kennis van de ouders in het huis toen het vuur uitbrak. Bewoners uit de straat hoorden een knal en zagen de vlammen uit het huis slaan. De kinderen waren op dat moment al naar buiten gelopen, ze bleven ongedeerd.

Toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen al langs voren en achteren uit de woning. Toch had de brandweer het vuur in een tiental minuten onder controle. De volledige huurwoning is uitgebrand.

Hoe de vlammen zijn ontstaan is nog onduidelijk. De kinderen beweerden eerst dat de kennis des huizes de brand had aangestoken. Daarna werd beweerd dat hij aan een vuurtje zou hebben gewerkt waarna hij het huis verliet. De man zelf ontkent. De politie is een onderzoek gestart.