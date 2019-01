Trump verbaast met opmerkelijke uitspraken: “Grensmuur is niet immoreel, Vaticaan heeft de grootste van ze allemaal”

Tal van Amerikaanse overheidsinstellingen liggen al twee weken op hun gat door de zogeheten shutdown. De aanleiding is een conflict tussen president Donald Trump en de Democraten over de muur aan de grens van Mexico. Tijdens de meeste recente kabinetsvergadering vergeleek Trump ‘zijn’ muur met het Vaticaan. Maar de president zorgde met andere opmerkelijke uitspraken voor nog meer gefronste wenkbrauwen.

Donald Trump wil van geen wijken weten. De grensmuur bij Mexico moet en zal er komen. Desnoods roept hij de noodtoestand uit en laat hij de shutdown maanden duren. Tijdens een vergadering met zijn kabinet op woensdag was de muur dan ook één van de besproken thema’s. Achteraf kon de pers vragen stellen, waarbij Trump zich van zijn bekende uitgesproken (en verwarrende) kant toonde.

“Een muur is een muur”

De president trok opnieuw van leer tegen de Democraten en in het bijzonder Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zij is faliekant tegen Trumps eis van 5 miljard dollar voor de bouw van de grensmuur. Om de critici van repliek te dienen, kwam Trump plots met een opmerkelijke vergelijking. “Wanneer zij zeggen dat de muur immoreel is, dan moeten ze ook iets aan Vaticaanstad doen. Het Vaticaan heeft de grootste muur van ze allemaal. Kijk naar alle landen die een muur hebben. Ze werken 100 procent. Dat gaat niet veranderen: een muur is een muur.”

Zaterdag benadrukte Trump opnieuw het belang van de grensmuur. “De Democraten willen miljarden dollars voor ontwikkelingshulp, maar ze willen niet een fractie daarvan gebruiken om onze grens op een goede manier te beveiligen. Moet je nagaan”, zo klonk het op Twitter.

TRUMP: "When they say the wall is immoral, then you better do something about the Vatican. The Vatican has the biggest wall of them all...They work 100%. Never going to change. A wall is a wall... I think the people of the country think I'm right." pic.twitter.com/spBtcDm3Bk — Aaron Rupar (@atrupar) 2 januari 2019

“Syrië is zand en dood”

Maar de vergelijking met het Vaticaan was niet de enige opmerkelijke uitspraak die Trump deed bij de kabinetsvergadering. Zo de president verder in op het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Syrië. Hoe snel dat zal gebeuren, kon Trump niet zeggen maar hij gaf wel zijn ongezouten mening over het land. “Syrië is al lange tijd verloren. We willen niets in Syrië. We hebben het over zand en dood. Er zijn geen geweldige rijkdommen.”

TRUMP can't specify a timetable for Syria withdrawal, then says this about the country: "Look, we don't want Syria... we're talking about sand and death. That's what we're talking about. We're not talking about vast wealth. We're talking about sand and death." pic.twitter.com/W2NgJsDCQi — Aaron Rupar (@atrupar) 2 januari 2019

“Generaals zien er beter uit dan Tom Cruise”

In tegenstelling tot de Democraten had Trump wel lovende woorden over van zijn militaire staf. “Ik had een ontmoeting in het Pentagon (het Amerikaanse ministerie van Defensie, nvdr.) met heel wat generaals. Ze zagen eruit alsof ze uit een film kwamen: betere looks dan Tom Cruise en sterker.”

“Er waren meer generaals dan ik ooit heb gezien”, vervolgt de president zijn anekdote. “Ik zei: ‘Dit is de meeste geweldige kamer die ik ooit heb gezien.’”

TRUMP: "I had a meeting at the Pentagon with lots of generals. They were like from a movie. Better looking than Tom Cruise, & stronger. And I had more generals than I've ever seen, & we were at the bottom of this incredible room. I said, 'this is greatest room I've ever seen.'" pic.twitter.com/fTpgDXVso8 — Aaron Rupar (@atrupar) 2 januari 2019

“Had ik niet gewonnen, dan was er nu een vette oorlog in Azië”

Trump liet nog weten dat hij een fantastisch contact heeft met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. “Ik heb een geweldige brief gekregen van hem. De weinige personen die ik de brief heb laten zien, hebben mij nog nooit zoiets geschreven. Het is een geweldige brief.”

De president voegde eraan toe dat de situatie met Noord-Korea nooit zo goed zou zijn geweest als hij de presidentsverkiezingen in 2016 zou hebben verloren. Wat heet, in dat geval “zou je een vette oorlog in Azië hebben”, zei hij verder. “We hebben nu een geweldige relatie met Noord-Korea. Anders was het een oorlog geweest. Om eerlijk te zijn, had het de Derde Wereldoorlog kunnen betekenen.”

Nog opvallend: de vergadering en persconferentie vonden plaats terwijl Trump een poster voor zich op tafel had in de stijl van de populaire serie ‘Game of Thrones’ met de tekst: “Sanctions are coming” (De sancties komen eraan).