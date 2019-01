Vlamingen in Oostenrijk: “Nooit meegemaakt. De sneeuw ligt in onze straat 1 meter 60 hoog”

De Vlamingen die vervroegd terugkeerden van skivakantie in Oostenrijk hebben daar goed aan gedaan, want zaterdag viel de sneeuw opnieuw met bakken uit de lucht. Dat veroorzaakte veel slippartijen en lange files. De sneeuwruimers konden niet volgen. “Tractoren en bulldozers zijn hier de klok rond bezig om de rijbaan vrij te maken.”

“Hier op straat is het één groot sneeuwtapijt van maar liefst 1 meter 60 hoog. Wij wonen hier nu drie jaar, maar hebben dit nog niet meegemaakt. Ook de andere inwoners van ons dorp zeggen dat zo’n sneeuwval al lang geleden is.”

Tractoren en bulldozers waren de klok rond bezig om de rijbaan vrij te maken. Foto: EPA-EFE

Vlaming Davy Stas baat met zijn vrouw Kristel Verreth en de kinderen een appartementenverblijf uit in Filzmoos, een bergplaatsje in de Oostenrijkse deelstaat Salzburger Land. In de regio heerst al heel het weekend een groot lawinegevaar. “We merken dat er door de sneeuw veel bergpassen gesloten zijn”, zegt Kristel. “Momenteel staat het lawinegevaar op vier. Dat is het op een na grootste, dus overal is men heel erg voorzichtig nu.”

Op sommige plaatsen, zoals in het skioord Filzmoos, viel anderhalve tot twee meter sneeuw. Foto: AP

Het dorp was door de hevige sneeuwval ook tijdelijk afgesloten. Maar de rijbaan werd intussen terug vrijgemaakt. “We hebben het geluk dat hier ook boeren en aannemers wonen die enorm hard werken”, zegt Davy. “Zij zetten hun tractoren en bulldozers in en proberen de rijbaan vrij te maken. Een van de boeren sliep op een nacht maar anderhalf uur. Er wordt dus de klok rond gewerkt. Ik ben net eens gaan kijken naar het winkeltje hier in de buurt. Gelukkig is daar nog voldoende voorraad, maar ik kan me voorstellen dat het in andere plaatsen in Oostenrijk – waar het nog veel harder sneeuwde – nu toch even behelpen is.”

De situatie verergerde elk uur, zodat heel wat wegen werden afgesloten. Foto: AP

Pas morgen beterschap

De situatie in Oostenrijk verergerde zaterdag elk uur. De sneeuw viel met bakken uit de lucht. Op sommige plaatsen lag er zelfs tot twee meter hoog helemaal wit. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB waarschuwden vrijdag landgenoten vervroegd terug te keren uit skiverlof of op zijn minst tijdig de terugweg in te zetten. Zij die dat deden, kregen er geen spijt van. Want zaterdag was het zeer chaotisch op de weg in Oostenrijk en Duitsland. Zeker in de bergdorpen raakten voertuigen zonder sneeuwkettingen geen meter vooruit. Er waren ook tal van slippartijen, met vele files tot gevolg. Vooral tussen Villach en Salzburg was er veel vertraging, net als op de Fernpassroute richting Füssen en de A8 tussen Salzburg en het Duitse München.

Zij die nog moeten terugkeren, raadde VAB-woordvoerster Joni Junes aan om pas later zondag de terugtocht in te zetten. Dan is de hevigste sneeuwval hopelijk voorbij en is het ook minder druk geworden op de autosnelwegen. De Nederlandse ANWB raadt wintersporters aan zelf eventueel maandag pas te vertrekken.

Vanwege de hevige sneeuwval gingen ook pistes tijdelijk dicht. Foto: AFP

Niet alleen op de rijbanen zorgde de sneeuw voor veel chaos. Ook op de luchthaven in Innsbruck werden veel vluchten geannuleerd. Net als in München, waar zaterdag meer dan negentig vluchten werden geannuleerd.