Gigantische drugsvangst: bijna 1.500 kilo cocaïne op weg naar Antwerpen onderschept

Rond de jaarwisseling hebben de autoriteiten in Brazilië en Colombia verschillende ladingen cocaïne bestemd voor de haven van Antwerpen onderschept. In totaal werd 1.416 kilogram van het witte poeder in beslag genomen.

De bijna anderhalve ton cocaïne werd verspreid over vier ladingen onderschept in havens in Brazilië en Colombia. Al op 28 december vorig jaar ontdekten de Colombiaanse autoriteiten 110 pakken cocaïne met een totaal gewicht van 126 kilogram in een koelcontainer in de haven van Santa Marta. Volgens lokale media was het het grote drugskartel Clan del Golfo die de drugs probeerde te versturen naar de haven van Antwerpen.

126 kilogram werd in Santa Marta onderschept. Foto: rr

Twee dagen later, op 30 december, stelden douaniers in de Braziliaanse haven van Paranaguá vast dat de deur van een container openstond. In de verdachte container vonden ze acht sporttassen met in totaal 347 kilogram cocaïne.

In dezelfde havenstad meldden lokale media op gezag van een douaniersvakbond dat ook op vrijdag 4 januari een grote drugsvangst gedaan werd. In een container met bevroren kippenvlees met bestemming Antwerpen werd volgens de vakbond 760 kilogram cocaïne onderschept. Zowel de drugs als het kippenvlees werden in beslag genomen.

In sporttassen vond de Braziliaanse douane 347 kilogram cocaïne. Foto: rr

Diezelfde vrijdag 4 januari meldden ook de Colombiaanse autoriteiten de vangst van een lading voor Antwerpen bestemde cocaïne. In een container met papier werd 183 kilogram cocaïne aangetroffen door drugshond ‘Orion’. Op de blokken cocaïne stonden verschillende logo’s, onder meer maïskolven.