Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein openen Asian Cup met 1-1 gelijkspel

De Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein hebben zaterdag in Abu Dhabi met een 1-1 gelijkspel de 17e editie van de Asian Cup geopend. Mohamed Al Rohaimi zette Bahrein in de 79e minuut op voorsprong, twee minuten voor tijd bracht Ahmed Khalil het gastland vanop de penaltystip langszij.

India en Thailand spelen zondag de tweede wedstrijd in groep A. In groep B neemt titelverdediger Australië het op tegen Syrië, Palestina en Jordanië. Groep C bestaat uit Zuid-Korea, China, Kirgizstan en de Filipijnen, groep D uit Iran, Irak, Vietnam en Jemen, groep E uit Saoedi-Arabië, Qatar, Libanon en Noord-Korea en groep F uit Japan, Oezbekistan, Oman en Turkmenistan. De eerste twee van elke groep en de beste vier derdes gaan door naar de achtste finales.

78' Al Rohaimi takes the lead for Bahrain

88' Khalil equalizes for the UAE



Drama in the #AsianCup2019 opener

Er doen vier spelers uit de Belgische competitie mee. Sint-Truiden moet twee van zijn Japanners missen: middenvelder Wataru Endo en verdediger Takehiro Yomiyasu. Doelman Danny Vukovic (Genk) zit in de selectie van Australië, verdediger Morteza Pouraliganij (Eupen) in die van Iran. Vital Borkelmans is de bondscoach van Jordanië.