Drie doden en veel gewonden bij brand in Spanje

Bij een brand in een appartementsgebouw in Badalona, in het noorden van Spanje, zijn zaterdag drie mensen om het leven gekomen en 29 anderen gewond geraakt. Zestien van de gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht, deelden de autoriteiten van de Catalaanse gemeente in de streek van Barcelona mee.

Een 2 maanden oude baby en twee mannen die naar beneden sprongen om aan de vlammen te ontkomen, verkeren in kritieke toestand. De kustgemeente kondigde drie dagen van rouw af.

Het brand brak ‘s morgens uit in het tien verdiepingen tellende gebouw, zei de brandweer. Twee naburige gebouwen werden ontruimd. Het vuur was na een drietal uur geblust. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

