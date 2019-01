Brusselse brandweer bevrijdt jongen (10) uit schoorsteen: “Waarschijnlijk een amateur-speleoloog”

Archiefbeeld: de Brusselse brandweer in actie. Foto: BELGA

Sint-Pieters-Woluwe - De brandweer moest vrijdagavond uitrukken voor een opmerkelijke interventie in Sint-Pieters-Woluwe. Daar zat een 10-jarige jongen vast in een schoorsteen. Hij kon ongeschonden uit zijn benarde positie gered worden.

“De jongen was aan het spelen met een zaklamp, waarschijnlijk een amateur-speleoloog”, grapt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer volgens VRT NWS. “Op een zeker moment is de zaklamp gevallen in de holte van de schouw. De jongen probeerde die zaklamp te recuperen en kwam zo klem te zitten met zijn benen. De ouders hebben dan een beroep gedaan op de brandweer om het kind vrij te maken.”

De knaap kon zonder problemen worden bevrijd, aldus Derieuw nog. “Ze hebben de jongen in een goeie positie gedraaid tot er de minste weerstand was en hebben hem er dan lichtjes uitgetrokken. Er moest niets afgebroken worden aan de structuur van de schoorsteen.”

Niet nodig om te douchen

Ook de jongen zelf kwam er ongeschonden vanaf. “De jongen was gelukkig niet gewond, hij was juist een beetje onder de indruk van het gebeurde. Het ging ook om een niet-gebruikte schouw. De leidingen waren proper, de jongen moest dus ook geen douche nemen na zijn hachelijke avontuur.”