De verrassende ongeslagen leider in Griekenland, met dank aan een halve Belg en een gewapende voorzitter

Niet recordkampioen Olympiakos of regerend landskampioen AEK Athene leidt de dans in Griekenland, wel het verrassende PAOK Saloniki. Dat doet het met overmacht, want na 14 speeldagen in de Griekse competitie telt het acht punten meer dan eerste achtervolger Olympiakos en heeft het de beste aanval en verdediging. Bovendien verloor PAOK nog geen enkele keer. Belangrijke pion op het middenveld is de halve Belg Omar El Kaddouri.

Is de hegemonie van Olympiakos definitief doorbroken? Na zeven opeenvolgende landstitels kende de 44-voudige landskampioen vorig seizoen een slecht jaar. Ook in de huidige competitie loopt het niet van een leiden dakje en toptransfer Yaya Touré bolde het alweer af. Dan gaat het PAOK beter voor de wind. De ploeg uit het noordelijke Thessaloniki is al jaren een vaste waarde bovenaan het klassement, maar de laatste titel dateert al wel van de jaren ‘80. Desondanks is het geen totale verrassing dat de club een sterk seizoen draait. De voorbije twee seizoenen pakte PAOK telkens de beker en werd het tweede in de competitie.

Vorig seizoen haalde PAOK al eens de wereldpers. De fans hadden altijd al de naam fanatiek te zijn en niet zelden ontaardde een duel met een rivaal in rellen. Maar het was voorzitter Ivan Savvidis die alle aandacht naar zich toe trok tijdens een cruciaal duel met latere landskampioen AEK. De ref keurde een doelpunt van PAOK af wegens buitenspel, waarna Savvidis plots het veld op stormde terwijl hij me een pistool zwaaide. De match werd gestaakt, AEK won voor de groene tafel met 3-0 en zette koers richting de titel. De competitie lag wel drie wek stil, PAOK kreeg ook een boete van 63.000 euro. Voorzitter Savvidis moest uit eigen zak 100.000 euro dokken en werd voor drie jaar gebannen van voetbalwedstrijden. De sportieve wraak volgde op 12 mei, tien AEK geklopt werd in de finale van de beker.

LEES OOK. Griekse voetbaltopper ontspoort: woedende voorzitter gaat verhaal halen bij ref en betreedt veld met pistool

Maar dit seizoen is het vooral op sportief vlak dat PAOK zich in de schijnwerpers speelt. De club is tot dusver ongenaakbaar in eigen land. Eind september pakte het in Athene de scalp van Olympiakos door met 0-1 te gaan winnen in het hol van de leeuw. Een week eerder had het landskampioen AEK nog simpel opzij gezet. Opmerkelijk is dat PAOK eigenlijk al tien punten voorsprong had moeten hebben, maar als onderdeel van de straf na de gebeurtenissen tijdens vorig jaar kreeg de club twee strafpunten voor dit seizoen.

In Europa liep het overigens minder gesmeerd. In een groep met Chelsea, Bate Borisov en Mol Vidi FC werd het roemloos uitgeschakeld met drie punten. Alles op de competitie dus!

Belgische inbreng

El Kaddouri, hier bij Torino, in een duel met Club Brugge. Foto: BELGA

Eén van de exponenten van het huidige succes in de competitie is Omar El Kaddouri, een in Brussel geboren middenvelder. Hij werd opgeleid bij Diegem en Anderlecht, maar trok op zijn 18e naar Italië. In de Serie A toonde hij mooie dingen bij Torino en zat hij een tijdlang bij Napoli, maar via Empoli belandde hij in de zomer van 2017 bij PAOK. De 27-voudige Marokkaanse international - El Kaddouri beschikt over beide nationaliteiten - ontpopte zich meteen tot een belangrijke pion bij de Grieken, maar werd in de tweede helft van het seizoen wel afgeremd door blessures. Ook dit seizoen sukkelde hij met kleine kwaaltjes, al zit hij tot dusver aan 2 goals en 2 assists in 20 officiële optredens, waarvan 15 als basisspeler.

Een andere Belgische link is Nikolaos Karelis, de van Genk gehuurde aanvaller. In Limburg dreigde een moeilijk seizoen door de concurrentie met Samatta, Gano en Ingvartsen. In Griekenland loopt het echter nog moeizamer, want Karelis heeft nog maar vijf optredens achter zijn naam en wist enkel in de beker al de weg naar de netten te vinden. Kan hij in de laatste rechte lijn richting titel van grotere waarde zijn?