Studenten voeren vandaag actie tijdens veldrit: “Wat we gaan doen? Dat zeggen we nog niet”

Brussel - Studenten van de VUB en ULB gaan vandaag actie voeren tijdens de internationale veldrit voor de DVV-trofee in Brussel. Ze nemen het niet dat de omloop op de universiteitscampus ligt maar zijn vooral boos over de gekozen datum. “Midden in de blok. Volgende week beginnen de examens”, klinkt het. De rector heeft begrip maar zegt dat alles gedaan is om de hinder voor de studenten zo veel mogelijk te beperken.

Al dagen is men bezig met de opbouw van het evenement op de campus van de VUB in Etterbeek. Nadarafsluitingen, viptenten... De stad Brussel en de universiteiten zijn niet weinig trots dat ze zo’n groot evenement naar de hoofdstad kunnen halen. Bovendien wordt alles rechtstreeks uitgezonden op Canvas, wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de unief een massa publiciteit oplevert.

Alleen is de timing op zijn zachtst gezegd ongelukkig. Volgende week beginnen de examens, zodat de stress bij de studenten stilaan een hoogtepunt bereikt. Studiebegeleiders zeggen dat ze rond deze periode de meeste studenten moeten opvangen omdat ze compleet tilt beginnen te slaan.

“Dat net nu zo een evenement wordt georganiseerd, is er over”, zegt Charlotte Verheyden van het studentenplatform Blijf Van Onze Blok. “Wij vinden dat de unief de taak heeft om een omgeving te bieden waar stress voor de blokkende studenten geminimaliseerd wordt zodat ze kunnen slagen voor hun examens. Maar wat doen ze hier? Een evenement organiseren dat voor veel overlast zorgt op minder dan een week van de eerste examens.”

1.200 handtekeningen

De studenten hebben al twee open brieven naar de rector gestuurd om hun onvrede te uiten omdat er geen enkel overleg is geweest met de studentenraad. Uit protest hebben ze twee weken het rectoraat bezet. En een petitie werd door ruim 1.200 studenten ondertekend.

“We hadden gehoopt om de cross te kunnen laten verbieden, maar dat is niet gelukt. De enige toegeving die we verkregen hebben, is dat er extra blokplaatsen op andere locaties zijn voorzien. En dat studenten gratis toegang krijgen tot het sportevenement. Want dat was oorspronkelijk niet zo voorzien”, zegt Charlotte Verheyden.

Rector Caroline Pauwels toont begrip en beseft dat elke student die last zou ondervinden van de wedstrijd er één te veel is. Maar ze zegt dat lang niet alle studenten tegen de veldrit zijn.

“Er is een grote groep studenten die met kerst thuis studeert en dus niet op de campus is tijdens de examens. Daarnaast zijn er ook studenten die wél enthousiast zijn over de cross. Om tegemoet te komen aan de zorgen van de studenten, hebben we voor extra massablokruimtes gezorgd, waar de studenten zonder overlast kunnen studeren”, legt de rector uit.

“Ik begrijp dat de studenten geen hele dag naar de cross kunnen komen, maar als ze even willen ontspannen, kunnen zij gratis langskomen”, klinkt het nog.

Protestactie tijdens uitzending

Organisator Golazo mengt zich zo weinig mogelijk in de discussie en had oorspronkelijk een andere locatie op het oog zoals het park van Woluwe of het park van Laken waar ook de Brusselse manche van de Cross Cup-veldlopen wordt georganiseerd.

“De VUB heeft snel nadat bekend was geraakt dat er een internationale wedstrijd in Brussel op de kalender stond, contact met ons opgenomen. Na een bezoek aan de VUB-campus in Etterbeek, was onze keuze gemaakt”, zegt de organisatie.

De studenten willen vandaag van de rechtstreekse tv-uitzending op Sporza gebruik maken om te protesteren tegen wat zij “de marketingstunt van de universiteit” noemen.

“Wat we gaan doen kunnen we nu nog niet zeggen. We gaan alleszins een groot spandoek ontrollen en zullen flyers uitdelen. Mogelijk doen we ook nog wat anders. Eerst zien met hoeveel studenten we zijn. Want iedereen moet studeren. Als het lukt met al dat lawaai.”