Man levensgevaarlijk gewond bij steekpartij op straat in Beringen

Beringen -

Bij een steekpartij in Beringen is zaterdagavond een man levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat heeft de lokale politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo bevestigd. De feiten gebeurden op de openbare weg in de Stationsstraat in Beringen. Het is nog onduidelijk in welke omstandigheden de steekpartij zich rond 18.15 uur afspeelde.