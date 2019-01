Met Johan Boskamp naar herdenking van Holocaust-wedstrijd: “Het vreselijke is dat we er niets uit hebben geleerd”

‘The Bloody Game’. Zo is de ‘galamatch’ van 1 september 1944 in het Tsjechische concentratiekamp Theresienstadt tussen Joodse gevangenen en nazi’s de geschiedenis ingegaan. Op enkele meters van het veld werden dagelijks tot 190 lijken gecremeerd, nauwelijks een paar dagen na de wedstrijd werden de meeste Joodse voetballers in de gaskamers gejaagd. We trokken met Jan Boskamp (70), in elke vezel voetbal én WO II, naar het herdenkingsmuseum Beit Theresienstadt in Israël. Een beklemmend kerstverhaal over voetbal en oorlog. Welke voetbalfan zingt hierna nog over “Joden verbranden”?