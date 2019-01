Ieper / Zonnebeke - Zaterdagavond is op een onverlichte weg in Zonnebeke een fietsster aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar werd intussen opgespoord door de politie en gearresteerd. Dat meldt VRT. Een verpleegster die bij toeval even later op diezelfde weg passeerde, vond de vrouw en kon de hulpdiensten verwittigen. Het 71-jarige slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen.

Het ongeval vond rond 23 uur plaats in de Frezenbergstraat in het West-Vlaamse Zonnebeke, nabij Ieper. Een 71-jarige vrouw was aan het fietsen op een onverlicht stuk van de weg toen het op een bepaald ogenblik volledig verkeerd liep. Ze werd aangereden door een auto die in de straat passeerde en kwam daarbij zwaar ten val. De bestuurder van het voertuig reed na het ongeval verder.

Een verpleegster die even later op diezelfde weg passeerde, vond het slachtoffer en kon de hulpdiensten verwittigen. De vrouw werd ter plaatste gereanimeerd maar werd alsnog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, daar overleed ze aan haar verwondingen.

De Frezenbergstraat werd afgesloten voor het verkeer, de politie kwam ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken. De dader was weggevlucht, maar er werden wel brokstukken van de wagen gevonden waardoor het snel duidelijk werd om welk type voertuig het gaat. Intussen kon de bestuurder gearresteerd worden.